На Ставрополье утверждена программа повышения качества водоснабжения

ПЯТИГОРСК, 22 августа /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление об утверждении программы повышения качества водоснабжения. Прогнозируемый объем ее финансирования составит 1,8 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В документе прописаны мероприятия по развитию систем водоснабжения в крае на ближайшие шесть лет. Главная цель программы - обеспечение качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения жителей края. Это соответствует задачам, поставленным президентом России в рамках национального проекта "Экология", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ края Романа Марченко.

В нем отмечается, что для достижения поставленной цели необходимо модернизировать с использованием перспективных технологий систему водоснабжения и водоподготовки в крае. "Уже в этом году на Ставрополье начнется реализация федерального проекта "Чистая вода", в рамках которого будет построен межпоселковый водовод "Восточный" в Новоалександровском городском округе и реконструированы очистные сооружения в Новоалександровске. Это позволит к 2022 году обеспечить стабильным качественным водоснабжением более 6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в этом году качественное водоснабжение наладят и в селе Калиновское Александровского района. Здесь реконструируют водопроводные сети. Еще два объекта планируют ввести в эксплуатацию в Предгорном районе в 2020 году. Запуск межпоселкового водопровода решит проблему с водой в селах Юца, Садовое, Этока, Привольное, поселке Песковском, хутрах Новая Пролетарка и Тамбукан, а также в южной части Пятигорска. Магистральный водовод проложат к станице Ессентукской.

"В 2023 году реконструкция ждет очистные сооружения водопровода в Ставрополе, которые обеспечивают качественной питьевой водой более 600 тыс. человек в краевом центре, Михайловске, селах Надежда, Татарка, Верхнерусское, Демино Шпаковского района и селах Грачевка, Старомарьевское, Спицевка, Красное Грачевского района. В соответствии с программой, новые водопроводные сети будут построены в 2024 году в Георгиевском горокруге в станице Лысогорской", - отмечается в релизе.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).