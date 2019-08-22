Росатом готов участвовать в проекте АЭС "Белене" в международной кооперации

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" считает, что проект строительства АЭС "Белене" в Болгарии может реализовываться в международной кооперации, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев на полях мирового чемпионата WorldSkills в Казани. Росатом подал заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по данному проекту 19 августа.

Процедура выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" была опубликована 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза. Срок завершения процедуры - 12 месяцев с даты публикации.

"Нам важен этот проект, мы считаем его значимым для Росатома. Причины у этого две, первое - там оборудование наше. Второе - для нас, понимая, что это развитие инфраструктуры и энергетики Болгарии, а их действующие блоки, Козлодуй в том числе, ВВР-ские блоки, советские, российские блоки, по нашим технологиям, поэтому нам важно сохранить преемственность", - сказал он.

По его словам, Росатом благодарен правительству Болгарии за открытость и объективность, которые оно демонстрирует при организации тендерных процедур. При этом проект может реализовываться в международном сотрудничестве. "Мы понимаем, что это должна быть определенная международная кооперация. То есть мы его приветствуем, как большой, мощный, международный проект", - добавил он.

Лихачев отметил, что, когда власти Болгарии определяться с конечными условиями в реализации проекта, компания "гибкая" и может допустить различные варианты.

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, на площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. Однако в мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене" и в 2019 году был объявлен тендер на строительство АЭС.