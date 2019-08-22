Ученые из MIT разработали AI-решение для повышения энергоэффективности дата-центров

ТАСС, 22 августа. Исследователи Массачусетского технологического университета (MIT) разработали систему оптимизации нагрузки для центров обработки данных, которая позволит сбалансировать уровень потребления энергии, сообщает новостной портал MIT.

Алгоритмы машинного обучения в новой системе способны самостоятельно обучаться, распределяя операции по обработке данных между тысячами серверов в режиме реального времени. Это позволяет эффективно задействовать все доступные вычислительные ресурсы, выполняя работу быстро и затрачивая минимально необходимое количество электроэнергии.

По сравнению с существующими алгоритмами планирования и распределения решение, разработанное в MIT, работает примерно на 20-30% быстрее в периоды средних нагрузок и примерно вдвое эффективнее в условиях пикового потребления. При этом новая система не требует участия экспертов, за исключением установления ряда необходимых для конкретной ситуации параметров, таких как "минимизация времени на завершение работы".

Исследователи планируют продолжать совершенствовать алгоритмы и модели системы для повышения уровня точности. По словам аспиранта кафедры электротехники и компьютерных наук MIT Хунци Мао, даже незначительное улучшение на 1% может сэкономить миллионы долларов и огромные объемы энергозатрат в центрах обработки данных.