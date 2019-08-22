Путин даст ряд поручений по решению социальных проблем угольщиков

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин даст поручения по обеспечению решения социальных проблем работников угольной отрасли. Об этом он заявил на совещании с главами угледобывающих регионов страны, комментируя выступление главы глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивана Мохначука.

"Вопросы социальной справедливости, конечно, должны быть восстановлены. Для меня несколько неожиданным и даже странным является то, что здесь сказал Иван Иванович [глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук]. Это касается медицины, соблюдения условий труда и безопасности в угольной отрасли. Не понимаю, почему нельзя выстроить работу таким образом, чтобы все участники этого процесса имели отношение к этой важной составляющей работы в шахтах", - сказал Путин.

Как заявил Мохначук, некоторые социальные проблемы не решаются годами. В частности, по его словам, надо ввести на шахтах процедуры реабилитации здоровья горняков после смены. Кроме того, в методиках учета вредных условий работы не включены недостаточная естественная освещенность под землей и микроклимат.

"Света нет, и нормально. Это как бы не вредный фактор. А у нас 15% травм в шахтах только из-за того, что люди оступились, упали. Потому что есть фонарь, но шаг сделал, ты же не видишь, что там происходит, освещенности не хватает", - сказал Мохначук.

Глава профсоюза обратил внимание на то, что люди, работавшие многие годы буровыми мастерами, оказались не включены в перечни профессий для досрочного выхода на пенсию из-за того, что там значится иное название - должность мастер буровой установки.

По словам Путина, надо решать вопросы, связанные с вредными условиями работы. "Какая-то ерунда, явно натянутая вещь - буровой мастер или мастер буровой установки. Ну просто чушь какая-то, все должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом", - указал Путин.