В Мосбирже сообщили, что большую долю в торгах на индекс РТС занимают иностранные банки

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Крупные иностранные банки до сих пор занимают наибольшую долю в объеме торгов фьючерсами и опционами на индекс РТС. Об этом журналистам сообщил директор департамента срочного рынка Мосбиржи Арсений Глазков.

Он отметил, что доля нерезидентов в общем объеме торгов на срочном рынке Мосбиржи составляет около 45%. Из общего количества клиентов в индексе РТС нерезиденты занимают примерно треть.

"До сих пор крупные иностранные банки занимают довольную большую долю в открытых позициях в индексе РТС. Их доля составляет примерно треть от всего объема открытых позиций", - пояснил Глазков.

В то же время, доля российских компаний и физлиц в общем объеме торгов на срочном рынке составляет 9% и 42% соответственно.

Между тем Глазков также отметил, что с 2013 года структура объемов торгов на срочном рынке изменилась, чему способствовал рост волатильности рубля.

"В 2013 году 64% оборота на [срочном] рынке было сосредоточено во фьючерсе на индекс РТС. Интерес к России был высок, в том числе у иностранных инвесторов - многие хеджировали (открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков на другом - прим. ТАСС) свои портфели российских акций с использованием наших фьючерсов", - пояснил он.

К 2015 году на фоне роста волатильности на валютном рынке практически 70% оборота перешло к валютным деривативам на пару доллар-рубль. В последние же пару лет тренд изменился вновь и активность перешла в товарные деривативы, как правило - на нефть, добавил он.

В частности, согласно данным Мосбиржи, за первое полугодие 2019 года доля индексных и фондовых деривативов на срочном рынке продолжала снижаться с 31% до 29%. Валютные деривативы также сократились с 45% до 37%. Интерес к товарным деривативам в 2019 году, напротив, вырос.

"Это тренд, который ощущается на всех международных площадках", - пояснил Глазков.

Про срочный рынок

Срочный рынок направлен на профессиональных инвесторов. Основными инструментами являются биржевые контракты, имеющие определенный период действия и дату исполнения. На срочном рынке два вида контрактов - фьючерсные и опционные, их также называют производными финансовыми инструментами или деривативами. Сделки с данными контрактами позволяют инвесторам в том числе извлекать повышенную прибыль за счет курсовой разницы в купле - продаже, что делает данный рынок привлекательным для спекулянтов.