Участники форума Skolkovo LegalTech обсудят роль юристов в бизнес-стратегиях

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Переосмысление роли юриста в построении бизнес-стратегий компаний станет одной из тем дискуссии на международной конференции о трансформации бизнеса Skolkovo LegalTech. Black Edition, которая пройдет 29 ноября в инновационном центре "Сколково". Об этом в четверг сообщили организаторы форума.

"Внедрение технологий в сферу права меняет не только генетику юридического сообщества, но и подходы к управлению всего бизнеса. Актуальными кейсами с участниками конференции поделятся ведущие зарубежные и российские эксперты рынка юридических услуг. Они расскажут, как юридическим компаниям трансформировать свою деятельность за счет изучения смежных практик, отраслей и опыта конкурентов", - говорится в сообщении.

В конференции примут участие министр юстиции РФ Александр Коновалов, главный операционный директор Сингапурской академии права Пол Нио, а также президент Европейской Legal Tech Ассоциации Тобиас Хайнинг, глобальный лидер цифрового и инновационного развития Deloitte Legal Томас Нортхофф, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и другие.

Кричевский отметил, что предметом обсуждения станут как подводные камни технологии, так и точки роста, стратегии развития, а также реальные нужды целевой аудитории этой сферы. "Мы уже видим, как LegalTech (автоматизация работы юридических компаний и департаментов - прим. ТАСС) эволюционировал от автоматизации документооборота, хранения документов к площадкам для связи клиентов с юристами, для самостоятельного решения юридических вопросов, к аналитике данных и контрактов, оптимизации юридической практики, управлению цифровыми подписями и цифровой идентификации", - пояснил Кричевский.

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов считает, что подобные технологические решения освобождают специалистов от выполнения многих механических задач и тривиальных запросов, позволяя юристам фокусироваться на масштабных корпоративных проектах. "Более активное включение юристов в работу компании может значительно уменьшить экономические издержки и позитивно отразиться на капитализации бизнеса", - добавил он.

Skolkovo LegalTech. Black Edition - третья международная конференция о трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. Ее главная цель - сформировать прогрессивное сообщество тех, кто принимает стратегические решения и определяет вектор развития бизнеса. В 2019 году мероприятие посвящено новой роли юристов в стратегиях развития компаний с учетом внедрения высокотехнологичных решений в правовую среду. Партнерами форума впервые выступят коммуникационный бренд IPQuorum и Forbes Russia.