Новак: цифровизация угольной отрасли позволила снизить смертельный травматизм в пять раз

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Внедрение цифровых технологий в угольной отрасли за десять лет, с 2008 года, позволило почти в пять раз снизить уровень смертельного травматизма. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече президента РФ Владимира Путина с главами угледобывающих регионов страны.

"За последние годы активно внедряются системы управления промышленной безопасностью и охраны труда. В том числе и современные цифровые технологии. И это привело к положительным результатам. За период с 2008 по 2018 год уровень смертельного травматизма снижен с 0,19% до 0,4% на 1 млн тонн добычи, то есть почти в пять раз", - сказал Новак.

Он отметил, что в угольной отрасли поставлены новые задачи по автоматизации и роботизации отрасли. В частности, планируется создание систем на основе промышленного интернета вещей, комплексов "умная шахта", интеллектуального карьера.

Министр в ходе заседания сообщил, что осенью Минэнерго представит обновленную программу развития угольной отрасли. Согласно ей, прогнозируется рост добычи угля до 2035 года до 550-670 млн тонн.

Минэнерго и Минэкономразвития прогнозируют, что в 2019 году добыча угля в России превысит 450 млн тонн, при этом министерство энергетики отмечало, что добыча угля на данный момент продолжает увеличиваться с приростом более 20 млн тонн в год. Тем не менее, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в первые шесть месяцев текущего года добыча составила 212,1 млн тонн, что на 0,8% ниже, чем годом ранее.