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Помпео: новый торговый договор США, Канады и Мексики будет полезен для всего региона

В свою очередь канадский премьер Джастин Трюдо подчеркнул важность создания "глобальной торговой системы, которая будет работать для всех"

ТАСС, 22 августа. Вступление в силу Соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA) будет полезно для всего североамериканского региона. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

"Подтверждаю, что ... это будет полезно для всех в Северной Америке", - приводит высказывания Помпео пресс-служба Госдепартамента.

Трюдо в свою очередь подчеркнул важность создания "глобальной торговой системы, которая будет работать для всех, включая наши страны".

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения.

Теги
КанадаМексикаСШАТрюдо, ДжастинПомпео, Майкл (Майк)
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