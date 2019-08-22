Индекс промышленной активности в США опустился до минимального с 2009 года значения

ТАСС, 22 августа. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей США в августе 2019 года опустился до 49,9 пункта, что является минимумом с сентября 2009 года. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"В августе произошло второе за четыре месяца сокращение заказов производителям, а в этом месяце спад был самым резким за последние 10 лет. Более того, последние данные показывают наиболее быстрое с августа 2009 года сокращение экспортных продаж", - говорится в сообщении.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Отмечается, что композитный рейтинг PMI, показывающий совокупный выпуск продукции в промышленности и в сфере услуг, снизился до 50,9 пункта с 52,6 пункта, повторив показатель за май 2019 года.