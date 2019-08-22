Товарооборот Чехии и Калужской области вырос на 22% в первом полугодии 2019 года

КАЛУГА, 22 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Чехией и Калужской областью увеличился на 22% за первые полгода 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

"В последнее время наш товарооборот с Чехией растет, за первое полугодие 2019 года он увеличился более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - цитирует пресс-служба губернатора региона Анатолия Артамонова.

Такие данные глава региона озвучил на встрече с Послом Чехии в России Витезславом Пивонькой, который прибыл в Калужскую область с рабочим визитом.

По информации пресс-службы, чешский посол выразил заинтересованность в практическом взаимодействии с Калужской областью в различных сферах. "В частности, обсуждалась возможность установления контактов между аэропортами Калуги и Пардубице и организации прямого авиационного сообщения между городами", - приводит слова посла пресс-служба.

Отмечается, что следующий визит посла в Калужсую область запланирован на октябрь 2019 года.