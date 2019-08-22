Франция создаст черный список компаний, уклоняющихся от "цифрового налога"

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Франции активизируют борьбу с компаниями, которые уклоняются от уплаты налогов и планирует создать черный список цифровых компаний, которые не будут выполнять новые требования, введенные с этого года для представителей мира высоких технологий. Об этом заявил министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен в интервью газете Les Echos, опубликованном в пятницу.

"Мы создадим черный список платформ, которые не сотрудничают, как для стран - налоговых оазисов", - рассказал он. По словам Дарманена, в этот список попадут те, кто не платит "налог GAFA", названный в честь американских цифровых гигантов Google, Amazon, Facebook и Apple и одобренный этим летом во Франции. Также это коснется тех, кто не платит НДС и не предоставляет данные о доходах пользователей по запросу налоговой службы.

"Надо понимать, что именно на НДС приходится наибольшее число мошенничеств: 80% всех уголовных дел!, - пояснил министр. - Мы считаем, что на этом можно вернуть в бюджет сотни миллионов и даже миллиарды евро".

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года и составит 3% от общего оборота во Франции. В частности, под него попадут все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн - во Франции, а также чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в сети или работу платформ - агрегаторов информации. В 2020 году налоговые поступления от ИТ-корпораций должны вырасти до €650 млн.