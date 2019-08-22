Несколько делегаций из России в ближайшие дни посетят Венесуэлу

КАРАКАС, 23 августа. /ТАСС/. Представители горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов России в ближайшее время посетят Венесуэлу. Об этом сообщила в четверг исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"В ближайшие недели к нам из России приедут делегации, связанные с горнодобывающей и сельскохозяйственной промышленностью", - сказала она на рабочей встрече с президентом Николасом Мадуро, которая транслируется в Twitter.

По словам Родригес, в ходе ее визита в Москву, который продлился с 19 по 21 августа, представители РФ и Венесуэлы обсудили ход выполнения уже достигнутых соглашений и возможность заключения новых. "Господин президент, скоро вы сможете поделиться с Венесуэлой хорошими новостями о новых сферах экономического сотрудничества [с Россией]", - сообщила она.

Родригес во время визита в Москву сопровождала делегация, в которую вошли министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа, заместитель главы МИД Иван Хиль и зампредседателя Центрального банка Соайль Эрнандес. В ходе поездки она встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.