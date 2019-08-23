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Минск ограничил ввоз крупного рогатого скота из Новосибирской области

Минсельхозпрод страны поручил также принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты животноводческих комплексов всех форм собственности

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Белоруссия с пятницы ввела временные ограничения на ввоз крупного рогатого скота (КРС) из Новосибирской области из-за заразного узелкового дерматита. Об этом говорится в сообщении департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии, опубликованном на сайте ведомства.

"На территории Новосибирской области зарегистрирован случай заболевания КРС заразным узелковым дерматитом. В связи с этим с 23 августа введены временные ограничения на ввоз в Республику Беларусь из Новосибирской области РФ крупного рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, а также их мяса, субпродуктов, кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья, охотничьих трофеев", - отмечается в заявлении.

Ведомство поручило также принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты животноводческих комплексов всех форм собственности.

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