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Россельхознадзор снимает запрет на поставки арахиса из США в Россию

Ввоз продукции будет осуществляться только при условии соблюдения требований к ее качеству и безопасности
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© AP Photo/Alan Diaz

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 26 августа 2019 года снимает запрет на поставки арахиса из США в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на ввоз арахиса происхождением США, при условии соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки и карантинных фитосанитарных требований", - отмечается в сообщении.

Запрет на ввоз арахиса из США был введен с 1 мая 2015 года в связи с превышением содержания кадмия в проверенной продукции.

Основной потребитель импортируемого арахиса в РФ - кондитерские предприятия. В 2014 году импорт американского необработанного, приготовленного и консервированного арахиса в Россию упал на 8% - до $32,6 млн, или на 2,4% - до 20 млн т в натуральном выражении, согласно данным Федеральной таможенной службы РФ.

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