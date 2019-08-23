Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" отправился из Мурманска в Певек

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Уникальный атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту постоянного базирования - в город Певек Чукотского автономного округа. Торжественная церемония отправки состоялась сегодня в Мурманске.

Плавучий энергоблок с помощью буксиров преодолеет расстояние более 4,7 тыс. км. В Певеке энергоблок после подключения к энергосетям будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), снабжая электричеством сам город и Чукотский автономной округ. В том числе, он будет замещать мощности Билибинской АЭС, которая будет окончательно остановлена в начале следующего десятилетия.

Команду к началу буксировки плавэнергоблока "Академик Ломоносов" из Мурманска дал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

После введения в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией не только в России, но и в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС, а количество атомных станций в России увеличится с десяти до одиннадцати. В перспективе ПАТЭС заменит выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино и станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, обеспечения круглогодичной ледокольной проводки, которая позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек.

Об энергоблоке

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.

О концерне

Концерн Росэнергоатом - ведущее предприятие электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом". Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России.

В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29,1 ГВт.