ФАС разрешила французской AXA напрямую владеть 36,684% акций "РЕСО-Гарантии"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство французской компании AXA S.A. - одного из основных совладельцев страховой компании "РЕСО-Гарантия" - о приобретении 36,684% акций страховщика. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Доли совладельцев страховщика в результате прямого выкупа АХА пакета не изменятся, структура владения реорганизуется в рамках подготовки к IPO, говорил ранее ТАСС заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов. Он отмечал также, что сделка подлежит согласованию с ЦБ РФ.

Сейчас AXA владеет долей в "РЕСО-Гарантии" через долю в 39,337% в нидерландской RGI Holdings B.V, которая, в свою очередь, владеет 93,256% акций российской страховой компании. Другие основные акционеры "РЕСО-Гарантии" - братья Сергей и Николай Саркисовы. Им принадлежит по 47,829% компании Stanpeak Limited, которая через RGI Holdings (Luxembourg) владеет 60,663% RGI Holdings B.V. Еще 4,342% Stanpeak Limited владеет президент группы РЕСО Андрей Савельев.

"РЕСО-Гарантия" давно собиралась провести IPO - в частности, в апреле 2018 года источники ТАСС сообщали, что компания намерена разместить на Московской бирже 15-20% акций и привлечь не менее $500 млн. Сообщалось, что бумаги рынку предложат основные акционеры - братья Саркисовы и AXA. Однако, сделка пока так и не состоялась.