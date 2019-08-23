Строительство складского корпуса LG завершили в Рузе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Компания LG Electronics завершила строительство производственного-складского корпуса в Рузе, инвестиции в проект составили более 1,8 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"В Рузском городском округе состоялась торжественная церемония завершения строительства нового производственно-складского корпуса на территории завода LG Electronics. Площадь нового корпуса составляет 25 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составил свыше 1,8 млрд рублей, с вводом в эксплуатацию корпуса будет создано на заводе дополнительно 111 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, строительство складского корпуса началось в июне 2018 года.

"На начальном этапе новый корпус будет предназначен для размещения сервисного центра, а также для хранения готовой продукции и комплектующих для нашего производства. Впоследствии здание может быть переоснащено для размещения дополнительных производственных линий, таким образом мы сможем оперативно отреагировать и нарастить темпы производства, следуя возрастающему спросу потребителей на продукцию компании", - сказал директор завода LG Electronics в Рузском городском округ Ким Кенг Нам, которого цитирует пресс-служба.

Как отмечается в материале, на заводе по производству бытовой техники и электроники LG в подмосковной Рузе работают более 1,2 тыс. человек. Продукция завода поставляется на рынки России, стран ближнего зарубежья и Восточной Европы.

"Для Подмосковья он [завод компании LG] является одним из ключевых предприятий на западе региона <...> Это серьезные налоговые отчисления, которые позволяют развивать муниципалитет и область и улучшать качество жизни людей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.