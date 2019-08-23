Белоруссия запретила ввоз свинины из Курской и Амурской областей

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Белоруссия ограничивает ввоз свинины из Курской и Амурской областей России из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в пятницу в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

"По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Курской и Амурской областей зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых животных АЧС, - отмечает ведомство. - В связи с этим с 24 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов)".

Запрет также касается продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

"Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из Курской и Амурской областей в Беларусь", - сообщает департамент. Ведомство указывает на необходимость усилить меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.