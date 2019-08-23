Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции. Об этом заявил в пятницу глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг) на конференции "Вызовы монетаристской политике".

"В целом экономика США демонстрирует хорошие показатели, - приводятся его слова в распространенном ФРС заявлении. - Несколько снизились инвестиции в развитие бизнеса и объем промышленного производства, однако заметный рост числа новых рабочих мест и рост заработной платы обеспечили уверенный рост потребления и обеспечивают умеренные в целом темпы экономического роста".

В выступлении главы ФРС не содержалось прямых указаний на то, какое решение по вопросу об учетной ставке может принять Комитет по открытым рынкам на предстоящем в сентябре заседании. "Мы проводим обзор нашей стратегии, имеющихся у нас средств и методов реагирования", - отметил он, добавив при этом, что "оцениваются плюсы и минусы стратегии, нацеленной на недопущение ошибок в том, что касается достижения целевых показателей инфляции".

ФРС, созданная на основании закона "О Федеральном резерве" от 23 декабря 1913 года, выполняет функции центрального банка и реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. ФРС объединяет 12 региональных банков в крупных городах. Главная цель ФРС - достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне.

Руководящим органом ФРС является Совет управляющих. Он осуществляет надзор за деятельностью денежной и банковской систем и формулирует основные правила финансовой политики. Инструментами денежного контроля, посредством которых Совет может влиять на резервы коммерческих банков, являются операции на открытом рынке, изменение нормы резервирования и изменение учетной ставки.