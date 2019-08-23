Кабмин внес в Думу законопроект о добыче попутных полезных ископаемых

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование добычи попутных полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью. Текст документа опубликован в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность пользователей недр, ведущих разведку и добычу углеводородного сырья, осуществлять в границах предоставленных им горных отводов на основании утвержденного технического проекта добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, извлекаемых при разработке нефтегазовых месторождений", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о распространении механизма вовлечения в отработку попутных полезных ископаемых на всех пользователей недр. Сейчас подобные преференции действуют в пилотном режиме для государственных компаний. Согласно законодательству, пользователь недр имеет право использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией. Невозможность добычи попутных ископаемых "приводит к отсутствию мотивации недропользователей проводить комплексное геологическое изучение", считают авторы инициативы.

"В результате государство недополучает прирост запасов, прежде всего в отношении драгоценных (золото, серебро, металлы платиновой группы), цветных (вольфрам, молибден, олово и др.) и редких металлов, - отмечается в пояснительной записке. - Компании теряют дополнительную прибыль от возможной реализации попутных полезных ископаемых, государство недополучает соответствующие налоговые поступления".

К попутным полезным ископаемым относятся минеральные комплексы, металлы и другие химические элементы и их соединения, не имеющие самостоятельного промышленного значения, но добыча которых при разработке основного ресурса может быть экономически целесообразной.