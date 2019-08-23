Карелия и Восточная Финляндия подписали меморандум о сотрудничестве

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Карелии договорились о сотрудничестве с руководством Восточной Финляндии, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства субъекта РФ.

"Глава республики Артур Парфенчиков и руководитель регионального агентства государственного управления Восточной Финляндии Сиркка Яконен провели в пятницу переговоры и подписали меморандум о сотрудничестве", - отметил собеседник агентства.

По его словам, участники встречи обсудили совместную работу в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и работы с молодежью. Сегодня на повестке дня стоят вопросы улучшения дорог на приграничных территориях, а также развитие погранично-таможенной инфраструктуры, в том числе двух международных автомобильных пропускных пунктов (МАПП) Сювяоро - Париккала с выездом в Финляндию из Лахденпохского района Карелии и МАПП Вяртсиля - Ниирала с выездом за рубеж из Сортавальского района республики.

В реконструкцию МАПП "Вяртсиля" вложат €5 млн в рамках реализации программы приграничного сотрудничества "Карелия", рассчитанной до 2020 года с общим объемом финансирования 43 млн. Помимо пропускного пункта в Карелии будут модернизированы система водоснабжения и очистные сооружения в Сортавале на берегу Ладожского озера. Все проекты завершат до конца 2022 года.

В Карелии также продолжается реконструкция последнего участка трассы к пропускному пункту "Вяртсиля": ремонт оставшихся 13 км автодороги "Кола" должен завершиться в 2020 году.