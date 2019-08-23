Перечень рынков для развития конкурентной среды утвержден в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в пятницу на координационном совете по развитию конкуренции утвердил перечень рынков для развития конкуренции в регионе. Как сообщил журналистам в кулуарах заседания заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский, в документ вошли 35 пилотных рынков.

"На территории Ульяновской области 35 пилотных рынков, которые участвуют в реализации национального плана развития конкуренции. Это рынки, которые связаны со здравоохранением, образованием, это рынки сельского хозяйства, жилищно-коммунальная сфера и многие другие", - сказал он.

Пузыревский добавил, что задача Ульяновской области, которая стоит в рамках реализации национального плана по развитию конкуренции, состоит в том, чтобы повысить уровень и качество конкуренции на территории региона. "Мы должны провести такие мероприятия, при которых количество хозяйствующих субъектов станет оптимальным, должны появляться частные компании, которые будут конкурировать между собой, потребители должны получить качественный товар по наименьшей цене", - сказал он.

По его мнению, это все должно привести к укреплению экономики региона. "[Необходимо] провести элементы приватизации в некоторых случаях, в некоторых случаях снять административные барьеры, сократить сроки выдачи лицензий, максимально внедрять элементы электронного взаимодействия и так далее. Вот, что нужно для того, чтобы и бизнес, и граждане чувствовали себя лучше", - уточнил Пузыревский.

Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы был утвержден указом президента РФ в декабре 2017 года. Федеральная антимонопольная служба России в 2017 году выбрала Ульяновскую область в качестве пилотной площадки для реализации плана.