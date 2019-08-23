В Ульяновской области разработают программу сокращения унитарных предприятий

УЛЬЯНОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону разработают программу сокращения унитарных предприятий. Об этом сообщил журналистам в кулуарах заседания координационного совета по развитию конкуренции заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

"Мы с Сергеем Ивановичем Морозовым говорили о том, что будет разработана программа сокращения унитарных предприятий в рамках принятия закона о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Думаю, что это позитивно скажется на экономике Ульяновской области в целом", - сказал он.

Пузыревский уточнил, что он обсудил с губернатором влияние региональных унитарных предприятий на состояние конкуренции в Ульяновской области. "Могу сказать, что позитивной тенденцией является их сокращение - порядка 10% в 2017-2018 годы, такая тенденция сохраняется и на 2019 год", - отметил он.

Ранее он заявлял, что конкуренция на многих товарных рынках не развивается из-за высокого уровня государственного участия в экономике, создания большого количества государственных (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП). Он также отмечал, что эта тенденция приводит к потере большого количества конкурентных рынков, особенно в региональном разрезе.