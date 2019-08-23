Уровень газификации Волгоградской области в 2025 году может достигнуть 90%

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Уровень газификации населенных пунктов Волгоградской области в 2025 году достигнет 90%. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы региона Андрея Бочарова по итогам совещания, которое провели губернатор и председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"В 2025 году уровень газификации региона вырастет с 86,5% до 90%", - сказали в пресс-службе. В частности, такого показателя планируется достигнуть за счет строительства новых межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, при помощи которых будут газифицированы 57 населенных пунктов и обеспечена возможность подключения 9,6 тыс. домовладений, где проживают 25,5 тыс. семей. Параллельно планируется проведение работ по расширению существующих сетей в 28 уже газифицированных селах и хуторах, что позволит дополнительно подключить почти 7 тыс. домовладений.

По словам Бочарова, долгосрочное партнерство региона и "Газпрома" позволило Волгоградской области выйти на уровень газификации выше среднероссийского и расширить спектр взаимодействия. "Но, несмотря на высокий уровень газификации городских и сельских районов, существует еще потребность в обеспечении газом малых населенных пунктов, находящихся вдали от газораспределительных систем, здесь необходимо отдельное решение, важно выработать единые подходы на всей территории России", - заметил он. При этом Бочаров заверил, что область готова выступить в качестве пилотного региона в данном вопросе.

В пресс-службе напомнили, что за пять лет количество действующих газопроводов увеличилось в области в 2,3 раза, а котельных - более чем в 14 раз. Кроме того, регион продолжает работу по расширению использования газомоторного топлива и планирует его использование в аграрном секторе.