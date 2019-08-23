Площадь погибших сельхозкультур в Удмуртии достигла 41,6 тыс. га

ИЖЕВСК, 24 августа. /ТАСС/. Общая площадь погибших из-за непогоды и переувлажнения почвы сельскохозяйственных культур на территории Удмуртии достигла 41,6 тыс. га, сообщается на сайте Минсельхоза региона.

В республике с 15 августа действует режим ЧС, который ввели из-за переувлажнения почвы. Это не позволило многим аграриям выйти на полевые работы и вовремя заготовить корма для животных, а также убрать зерновые культуры.

"Общая площадь погибших из-за непогоды сельхозкультур приблизилась к 41,6 тыс. га. Это многолетние и однолетние травы, зерновые и зернобобовые, лен, рапс, картофель. По оперативным данным на 23 августа, к обмолоту зерновых и зернобобовых приступили все районы. Последними на этой неделе на жатву выехали Кезский, Ярский и Игринский районы", - говорится в сообщении.

По информации министерства, при плане 342,7 тыс. га на зерно и корма обмолочено 59 тыс. га. С полей собрано 126,6 тыс. тонн зерна, в 2018 году на 23 августа показатель составлял 288,1 тыс. тонн. "Текущая неделя в республике выдалась теплой, солнечной. В южных районах уборочная страда взяла хорошие темпы. На севере главной трудностью остается переизбыток влаги, техника пока может заехать лишь на отдельные поля", - уточняется в сообщении.

Помимо этого, в хозяйствах продолжается заготовка кормов. Сена заготовлено 111,3 тыс. тонн, что составляет 63% от плана, сенажа - 866,2 тыс. тонн - это 110% от плана, силосной массы заложено 828,1 тыс. тонн - 53% от плана. "Для проведения оценки ущерба сельхозпроизводителей во всех районах созданы комиссии", - отметили в министерстве.

Ранее режим ЧС из-за непогоды был введен еще в двух регионах Поволжья в Пермском крае из-за дождей и в шести районах Башкирии из-за засухи. Также от непогоды пострадали зерновые культуры в нескольких регионах Сибири. Эксперты при этом сообщали, что непогода не приведет к снижению урожая и дефициту зерна в стране. Потери от непогоды в Удмуртии понесли более 700 сельхозорганизаций. Правительство республики в связи с этим приняло решение о выделении субсидий на возмещение части затрат аграриев при страховании сельскохозяйственных культур. Соответствующее распоряжение ранее подписал председатель правительства региона Ярослав Семенов.