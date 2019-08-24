Индекс Сан-Паулуской биржи откатился до уровня двухмесячной давности

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /ТАСС/. Основной индекс Ibovespa Сан-Паулуской фондовой биржи опустился до отметки 97 667, что стало худшим показателем закрытия торговой сессии с 17 июня. Дневное снижение составило 2,34%, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Национальная валюта также отметилась падением по отношению к доллару США, за который к окончанию пятничных торгов давали 4,12 реала, что стало худшим показателем с сентября прошлого года. По мнению биржевых аналитиков, центробанку страны следует более агрессивно действовать на валютном рынке во избежание дальнейшей девальвации реала, передает Reuters.

Основной причиной, повлиявшей на бразильские котировки, стал внешний фон, в частности обострение торгового противостояния КНР и США, полагают эксперты. Из внутрибразильских факторов, сыгравших против Ibovespa, выделяют технические задержки в подготовке к голосованию в Сенате по проекту пенсионной реформы.