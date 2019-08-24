Эксперты: выпуск облигаций в юанях не повлияет на экономику РФ, но является логичным шагом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Планируемое РФ размещение облигаций в юанях на Московской бирже является правильным шагом, особенно с точки зрения обеспечения двусторонней торговли между Россией и Китаем. Об этом ТАСС заявил заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

В опубликованном 22 августа на сайте Минфина РФ заявлении по итогам 8-го Российско-Китайского финансового диалога отмечалось, что Россия будет "активно рассматривать" вопрос о выпуске на Московской бирже облигаций, номинированных в юанях.

"Я думаю, что в ближайшие годы эффект будет минимальный. Само по себе движение к обращению облигаций в различных валютах - это правильный шаг, не только в мировых валютах (доллар, евро, фунт и иена), особенно с точки зрения обеспечения взаимной торговли… В принципе, это абсолютно правильное и логичное движение. Можно легко предсказать, что объемы обращающихся бумаг будут крайне низки пока, поэтому это только начало. Никакого заметного влияния пока, конечно, это не окажет… Когда две страны торгуют через доллар, еще один элемент риска - это обменный курс", - сказал Ведев.

По словам программного директора международного дискуссионного клуба "Валдай" Ивана Тимофеева, выпуск облигаций в китайской валюте станет "логичным шагом" на фоне введения второго пакета санкций США по делу Скрипалей.

"Это логичный шаг, особенно с учетом недавних новых санкций США против обязательств российского суверенного долга. Мы помним, что американцы ввели ограничение на покупку российских облигаций, номинированных в долларах, и мы знаем, что доля таких облигаций невелика, в основном они номинируются в рублях. Тем не менее это сигнал для России диверсифицировать облигации, которые номинируются в иностранной валюте, номинировать их в других валютах. Сейчас они в основной массе номинируются в долларах, если мы говорим об иностранной валюте, и поэтому логично, что в диалоге с Китаем эта тема поднята", - пояснил Тимофеев.

"Я не думаю, что какую-то критическую роль это сыграет для экономики России. Сейчас это больше символический шаг. Но российский рынок облигаций довольно перспективный, он может расти дальше, и если там появится спрос на такие облигации со стороны китайских инвесторов, это в любом случае неплохо", - отметил он.