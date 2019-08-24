Группе "Аэрофлот" продлили почти все допуски на зарубежные рейсы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ продлила группе "Аэрофлот" около 30 допусков на международные рейсы, полеты по которым ранее выполняла компания "Трансаэро". Не продлен только допуск дочерней "России" на линию Москва - Париж (допуск перешел S7). Это следует из приказа Росавиации, документ опубликован на сайте агентства.

В 2015 году "Аэрофлот" получил допуски на часть международных маршрутов "Трансаэро" - это должно было покрыть убытки "Аэрофлота" от перевозки пассажиров обанкротившейся компании. С тех пор допуски продлевались автоматически. Но в августе комиссия вынесла их на голосование, однако заявку на участие в конкурсе успела подать только S7. "Победа", как сообщало издание РБК, просила перенести голосование, Utair же обратилась в ФАС с жалобой на нарушение антимонопольного законодательства. ФАС позже предложила изменить принцип распределения допусков.

Согласно приказу Росавиации, на некоторых продленных допусках "Аэрофлоту" и "России" увеличили максимально разрешенное количество полетов в неделю. Это рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Тель-Авив, Малагу, Барселону, Рим, Милан, Пекин, Лион; "России" - из Москвы в Прагу.

"Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 года из-за долгов в 250 млрд руб. Возвращение уже перевезенных тогда пассажиров домой обеспечил "Аэрофлот".

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев ранее предполагал продление допусков на зарубежные маршруты, перешедшие группе от "Трансаэро", в течение 5-7 лет. За этот срок "Аэрофлот" планирует выручить от полетов по этим маршрутам 17 млрд руб., которые компания ранее затратила на перевозку пассажиров "Трансаэро".