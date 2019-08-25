Джонсон предупредил о сложных переговорах с США по вопросу заключения торговой сделки

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры с США по вопросу заключения торгового соглашения по итогам Brexit будут сложными. Об этом он сообщил в воскресенье в ходе рабочего завтрака с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице, информирует агентство Press Association.

"Я понимаю, что впереди нас ждут сложные переговоры", - сказал британский премьер, отметив, "у Великобритании есть колоссальная возможность, чтобы проникнуть на американский рынок".

Джонсон также предостерег Трампа от эскалации торговой войны с Китаем. "Мы преимущественно выступаем за торговый мир", - добавил он.

Американский лидер вместе с тем выразил уверенность, что стороны в кратчайшие сроки заключат двустороннее торговое соглашение.