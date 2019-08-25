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Джонсон предупредил о сложных переговорах с США по вопросу заключения торговой сделки

Британский премьер также предостерег президента США Дональда Трампа от эскалации торговой войны с Китаем

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры с США по вопросу заключения торгового соглашения по итогам Brexit будут сложными. Об этом он сообщил в воскресенье в ходе рабочего завтрака с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице, информирует агентство Press Association.

"Я понимаю, что впереди нас ждут сложные переговоры", - сказал британский премьер, отметив, "у Великобритании есть колоссальная возможность, чтобы проникнуть на американский рынок".

Джонсон также предостерег Трампа от эскалации торговой войны с Китаем. "Мы преимущественно выступаем за торговый мир", - добавил он.

Американский лидер вместе с тем выразил уверенность, что стороны в кратчайшие сроки заключат двустороннее торговое соглашение.

Теги
СШАВеликобританияBrexitДжонсон, БорисСаммит G7 во Франции
Трамп рассчитывает, что США и Великобритания в кратчайшие сроки заключат торговую сделку
Президент США также выразил надежду на прогресс в переговорах с британским премьером Борисом Джонсоном
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