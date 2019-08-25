В правительстве Хайнаня рассказали о главных драйверах экономического роста провинции

ХАЙКОУ /Китай/, 25 августа. /ТАСС/. В январе-июне 2019 года островную китайскую провинцию Хайнань посетили 38,57 млн туристов, что на 6% больше по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства провинции сообщении.

Туристическая индустрия принесла региону порядка 49,06 млрд юаней (порядка $7,21 млрд), что на 9,1% превысило соответствующий показатель за аналогичный период 2018 года. Данные показатели подтверждают, что туризм, сфера услуг, а также отрасль высоких технологий являются главными движущими силами экономического роста и развития провинции Хайнань, подчеркнула администрация острова.

Туристическая отрасль - одно из приоритетных направлений развития Хайнаня, установленных правительством КНР. Еще одним драйвером экономики региона стала сфера услуг: логистические, интернет-услуги, медицинские, финансовые, услуги в области культуры и спорта. Как отмечается в сообщении, отрасль логистики играет особую роль в создании в провинции пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой: развитие торговых маршрутов способствует увеличению объемов экспорта и импорта, созданию современной транспортной сети и интернационализации острова.

Особая роль интернет-услуг и высоких технологий

Высокие темпы роста отмечены и в области интернет-услуг: валовая выручка индустрии по итогам первого полугодия увеличилась на 28,8% в годовом выражении, до 31,05 млрд юаней (порядка $4,57 млрд). Активно развивается финансовый сектор провинции, сфера медицинских услуг, в частности за счет проведения большого числа клинических исследований, продвижения международного медицинского кластера "Лэчэн".

Среди ключевых отраслей темпами развития выделяется сфера высоких технологий. Власти Хайнаня поощряют внедрение инноваций в работу предприятий, проведение тематических мероприятий, конкурсов и конференций. Внимание руководства провинции также направлено на поддержку городов, обладающих высоким научно-техническим потенциалом. Среди них, например, город Вэньчан, где находится одноименный космодром.

В течение последнего года руководство Хайнаня придает особое значение строительству и продвижению там пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой. Согласно плану властей, это придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого будет зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.