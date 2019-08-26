"Известия": большинство налоговых льгот для бизнеса оказались неэффективными

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 66% региональных налоговых преференций оказались неэффективными для бизнеса. В 2018 году они принесли прибыль в 87 млрд рублей, тогда как обошлись субъектам в 253 млрд, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на расчеты Минфина РФ.

По данным издания, наибольшее количество эффективных льгот было зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области - 15,7, 12,3 и 4,4 млрд рублей соответственно. При этом издание сообщает, что в общей сложности налоговые льготы обошлись бюджетам указанных регионов в 15,8, 31,5 и 9,5 млрд рублей. В соответствии с расчетами Минфина, в 38 регионах страны, в том числе в столице, преференции не принесли бюджетам дополнительных расходов, в то время как в оставшихся субъектах РФ положительный эффект был незначительным.

Как отмечает издание, лидирующие позиции по общей сумме выданных преференций занимают Москва, а также уже упомянутые Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, в пресс-службах которых на просьбу "Известий" прокомментировать оценки Минфина и привести примеры, когда налоговые льготы принесли бюджету прибыль, не ответили. В Ленинградской области изданию сообщили, что удачными примерами являются табачная фабрика "Филип Моррис Ижора", завод Nokian Tyres, производитель бумаги International Paper, которые однако на данный момент уже не получают льгот и платят налоги.

Право получать преференции по налогам на прибыль и на имущество, предназначенные для ускорения экономического и инвестиционного роста, имеют отдельные категории плательщиков: фармкомпании, инновационные организации, резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) или территорий опережающего развития (ТОР), обладатели специнвестконтрактов, социальные предприятия и ряд других. Когда дополнительные доходы казны от расширения оборотов предприятий и притока капиталовложений выше, чем расходы на стимулирование активности, преференции признаются эффективными.