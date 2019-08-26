Индекс биржи Гонконга рухнул на 3,27% на фоне торговой войны и протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 августа. /ТАСС/. Новая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник крупным падением котировок на фоне эскалации торговой войны США с КНР и очередных протестных акций в мегаполисе. Индекс Hang Seng сократился на 857 пунктов (3,27%), до значения 25322, свидетельствуют данные этой площадки.

Это крупнейший спад при открытии торгов в Гонконге за последние несколько месяцев. В отрицательной зоне оказались все без исключения ключевые "голубые фишки".

На 6,36% подешевели ценные бумаги холдинга AAC Technologies - поставщика компонентов для Apple. На 7,38% ухудшились позиции крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology.

Крупные потери несут владельцы активов, связанных с недвижимостью, туризмом и розничной торговлей в Гонконге. В минувшие выходные город охватили очередные антиправительственные протесты, сопровождавшиеся беспорядками и столкновениями с полицией. Полицейские впервые за последние 10 дней применили слезоточивый газ, а также водометы для разгона радикалов.

Кроме того, давление на рынок оказывает эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином.