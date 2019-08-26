Котировки бирж Шанхая и Шэньчжэня снижаются на фоне торговой войны Китая и США

ШАНХАЙ, 26 августа. /ТАСС/. Снижением деловой активности и падением котировок отреагировали в понедельник биржи материкового Китая на новый виток эскалации ситуации вокруг торговых переговоров Пекина и Вашингтона. Основные индексы фондовых площадок Шанхая и Шэньчжэня к концу утренней торговой сессии оказались в негативной зоне, свидетельствуют данные с сайтов бирж.

Индекс Shanghai Composite, отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал по итогам завершившейся в 11:30 по местному времени (06:30 мск) утренней торговой сессии на 0,95%, до отметки 2869,81 пункта. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс Shenzhen Component, опустился на 0,72%, до отметки 9295,35 пункта.

Торговый день на биржах в Шанхае и Шэньчжэне начался со значительного падения котировок. Основные индексы при открытии торгов упали на 1,60% и 1,93% соответственно. К обеду показатели несколько улучшились, но из негативной зоны не вышли.

Участники рынка продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг торговых переговоров между Китаем и США, последний раунд которых после длительного перерыва проходил в Шанхае 30-31 июля. На следующий день после завершения консультаций президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Это решение в Вашингтоне объяснили тем, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

Обострение ситуации

В минувшую пятницу произошло некоторое обострение ситуации. Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР опубликовал заявление, согласно которому Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму $75 млрд. С 15 декабря КНР также увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Трамп в тот же день объявил о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.