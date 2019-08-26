"Ведомости": ФАС хочет штрафовать участников госзакупок за необоснованные жалобы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует штрафовать участников торгов по госзакупкам за необоснованные жалобы. Об этом газете "Ведомости" рассказал заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.

"Мы пришли к выводу, что нужно ввести плату за необоснованные жалобы, поданные профессиональными жалобщиками", - сказал он изданию, добавив, что размер платы обсуждается: вероятно, это будет доля от начальной цены контракта.

По его словам, введение штрафов поможет уменьшить количество торгов, приостановленных из-за жалоб.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев пояснил "Ведомостям", что плата за подачу необоснованной жалобы будет "хорошей профилактической мерой для таких злоупотреблений и решит проблему на 70-80%". А если компания профессионально занимается жалобами и вымогает у других участников торгов деньги, это уже Уголовный кодекс, и служба готова взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы пресекать это, добавил он.

ФАС готовит и другие изменения - поправки в Кодекс об административных правонарушениях, расширяющие ответственность за нарушения на госзакупках и закупках госкомпаний для банков. К крупным контрактам ФАС предложит допускать только квалифицированных участников закупок, у которых есть опыт исполнения таких контрактов, сказал Евраев. "Это позволит качественно и в срок исполнять взятые обязательства по контракту", - заключил он.