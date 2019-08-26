"Ъ": автоконцерны попросили оценить риски прекращения импорта оборудования в РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минпромторг попросил автоконцерны до 30 августа представить информацию о рисках и возможных последствиях ограничений в области экспортно-импортных отношений с зарубежными партнерами. Это необходимо министерству для оценки влияния возможного усиления санкций в отношении России, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

"Для проведения оценки влияния возможного усиления санкций в отношении РФ Минпромторг попросил автоконцерны до 30 августа представить информацию о рисках и возможных последствиях ограничений в области экспортно-импортных отношений с зарубежными партнерами. Адресатами письма стали все крупнейшие концерны, включая иностранные, с производством в РФ", - говорится в публикации. По данным газеты, речь идет, в том числе о возможных ограничениях на автокомпоненты и комплектующие, оборудование, сервисное обслуживание, доступ к кредитным ресурсам.

При этом, источники "Коммерсанта" в отрасли отметили, что ранее подобных писем не получали. В Минпромторге отказались от комментариев изданию. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Козака подтвердили, что поручение было, воздержавшись от деталей. Два источника "Коммерсанта" уточнили, что поручение Козака было давно, и этот запрос Минпромторга сделан не в рамках его исполнения.

Как пишет издание, отправка писем может быть связана с намерением Минпромторга получить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на импортозамещение автокомпонентов. "Смысл в том, чтобы "отрасль подтвердила потребность", - пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на слова собеседника в отрасли. Минпромторг подготовил концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025) в рамках защиты от санкций, интересантами назывались "Группа ГАЗ", КамАЗ и "Соллерс".

О санкциях

Второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступает в силу 26 августа после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства). Ограничительные меры включают в себя противодействие Вашингтона предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, запрет американским банкам участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству, а также ограничения экспорта ряда товаров и технологий. В августе 2018 года американская администрация применила первый пакет санкций и ввела запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений.