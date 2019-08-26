Сахалин намерен обсудить на ВЭФ развитие режимов ТОР и Свободного порта Владивосток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Сахалинская область рассчитывает обсудить на пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября, развитие потенциала режимов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). Об этом в понедельник сообщил ТАСС временного исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.

"Обсуждение каких проблем ожидаю? Как эффективно развить потенциал преференциальных [льготных] режимов ТОР и СПВ, повысить их конкурентоспособность и улучшить инвестиционную привлекательность региона для бизнеса", - сообщил глава региона. Он рассчитывает, что на форуме будут обсуждаться вопросы по привлечению на Дальний Восток российских и иностранных инвесторов.

Помимо этого, Лимаренко сообщил, что на ВЭФ хотел бы обсудить подходы и пути реализации Национальной программы развития Дальнего Востока в целях получения большего эффекта для жителей Сахалинской области.

Сотрудничество с Индией

В этом году на ВЭФ одной из главных тем станет расширение сотрудничества с Индией. По словам Лимаренко, в Сахалинской области уже есть успешно реализующиеся с этой страной проекты, связанные с добычей и поставкой нефти. Кроме того, в мае 2018 года на площадке Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между правительством Сахалинской области и правительством штата Ассам (Индия) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. В настоящее время министерство экономического развития островного региона при участии областных органов исполнительной власти ведет работу по формированию плана мероприятий, направленных на реализацию соглашения, после этого предложения будут направлены на согласование индийской стороне.

12 августа 2019 года во Владивостоке был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Сахалинской области и индийским правительством штата Харьяна по вопросам делового сотрудничества, предусматривающий расширение сотрудничества между регионами в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической сферах.

"В ходе визитов в Сахалинскую область представителей индийской стороны неоднократно обсуждались вопросы сотрудничества в рамках ТОР "Горный воздух" и "Южная". Возможно сотрудничество и в рамках ТОР "Курилы", - сказал врио губернатора.

По его мнению, перспективными направлениями являются сотрудничество с Индией в сфере развития транспортной системы, логистики, туризма, строительства, развития аквакультуры, животноводства и сельского хозяйства, деревообработки, в реализации сахалинских нефтегазовых проектов и проектов в угольном секторе Сахалинской области.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.