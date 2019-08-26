Подготовка кампуса ДВФУ к юбилейному ВЭФ вышла на финишную прямую

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Подготовка кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) к юбилейному пятому Восточному экономическому форуму (ВЭФ) вошла в финальную стадию. Корреспондент ТАСС побывал на площадке, где через неделю состоится форум, и узнал, что происходит в корпусах вуза и рядом с ними. Подготовка корпусов В корпусах Дальневосточного федерального университета, где пройдут основные мероприятия форума, полным ходом идет монтаж стендов, на которых институты развития и крупные предприятия проведут презентации зон и перспектив экономического роста Дальнего Востока. Снаружи монтируют пункты досмотра участников форума. Здесь установят рамки металлодетекторов и будут проверять аккредитации посетителей.

Фасады корпусов ДВФУ, где будут проходить мероприятия форума, украсили эмблемами форума и "Росконгресса", его организатора. Такие же эмблемы разместили на поверхностях внутри зданий. В одном из корпусов уже открылся пункт выдачи аккредитаций, участники форума и представители прессы могут получить в нем свои бейджи. Позже, за несколько дней до форума, такие пункты аккредитации откроются в нескольких точках в центре Владивостока и в аэропорту города.

На территории кампуса привели в порядок пешеходные и парковые дорожки, а на большом поле недалеко от набережной разместили большую эмблему форума. "Улица Дальнего Востока" Неотъемлемой частью каждого ВЭФ становится площадка на набережной ДВФУ "Улица Дальнего Востока", на которой каждый регион округа представляет свой туристический и экономический потенциал. Здесь рабочие монтируют будущие стенды регионов, собирают большие павильоны, украшают их, а позже установят интерактивные элементы. Почти готов павильон Сахалинской области, который в 2018 году стал лучшим среди экспозиций дальневосточных регионов. В этом году тот же павильон представят в виде двух набегающих друг на друга гигантских волн с небольшими изменениями. Одну из волн стилизуют под парусник, а во вторую будет "нырять" серый кит. Выбор этого морского животного не случаен: популяция серых китов обитает в Охотском море, на шельфе северо-восточного Сахалина. Этот вид занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы, но за последние десять лет численность популяции краснокнижных китов восстанавливается высокими темпами.

Павильон островного региона познакомит гостей со стратегическими проектами развития островного региона, резидентами ТОР, институтами развития области, национальными проектами, историями успеха в освоении "дальневосточных гектаров". Отдельная зона будет посвящена нефтегазовому комплексу. В отдельном шатре будет представлена зона "Туризм и отдых", в которой можно будет ознакомиться с развитием туристической инфраструктуры региона, посетителям представят возможность испытать тренажер-параплан и при помощи очков виртуальной (VR) реальности насладиться островными пейзажами с высоты птичьего полета, спуском на горных лыжах. Здесь же можно будет получить сувениры на память, отправить фотографию-открытку, запечатлевшую пребывание на экспозиции области, в любую точку мира, принять участие в лотерее и выиграть бесплатный тур на Сахалин. Подготовка павильона Хабаровского края, стилизованного под уникальный памятник природы региона "Амурские столбы", также почти завершена. Павильон разделен на несколько тематических зон, одна из которых, посвященная туризму, будет оформлена в виде точной копии высокогорного озера Медвежье, одной из ключевых природных достопримечательностей региона. Здесь гости смогут узнать о туристических маршрутах - событийных, гастрономических, этнографических и других. Зона, посвященная судостроению, будет выглядеть как миниатюрная модель завода с искусственной рекой и плывущими по ней кораблями. Гостям здесь покажут проекты Амурского и Хабаровского судостроительных заводов и модели гражданских, промышленных и военных судов. Также в павильоне будут организованы площадки, посвященные инвестиционному климату и промышленности. "Дальневосточная деревня" Впервые на "Улице Дальнего Востока" будет работать "Дальневосточная деревня" - площадка, на которой будут представлены мед, дикоросы, натуральное мороженое и другие продукты, произведенные на "дальневосточных гектарах". Так, здесь будет представлена сыродельня старообрядцев, переехавших из Южной Америки на "дальневосточные гектары" в Амурской области. Кроме того, гости смогут попробовать березовый сок, собранный в Хабаровском крае. Этот напиток стал первым продуктом, который сертифицировали кооператоры, получившие бесплатно 47 га земли по программе полтора года назад.