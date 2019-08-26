Плату за подключение к системам водоснабжения в Петербурге снизили на 40%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга снизило плату за подключение к системе холодного водоснабжения на 40% - до 7,1 тыс. рублей за километр, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по тарифам.

"Правление [комитета] определило экономически обоснованной необходимую валовую выручку от оказания услуг по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения "Водоканала" и установило соответствующие тарифы. В результате принятых решений снижение платы за подключение на протяженность сети диаметром до 40 мм открытым способом составило более 40%. <...> Ставка составит 7,193 тыс. руб/км", - сказала собеседница агентства.

Распоряжение направлено на повышение доступности подключения к системе холодного водоснабжения для индивидуальных жилых домов, а также предприятий малого и среднего бизнеса, отмечает пресс-служба комитета.