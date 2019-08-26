Депутат Госдумы считает, что тарифная ставка в зарплате шахтеров должна быть не менее 80%

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Повышение тарифной ставки шахтерам будет способствовать решению проблемы с неравномерным начислением зарплаты в угольной отрасли. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы РФ, Герой Труда, посол мирового чемпионата WorldSkills в Казани Владимир Мельник.

"Зарплата у нас начисляется в зависимости от количества добытого угля. Вопрос повышения тарифных ставок - это самая главная проблема. В зарплате должно быть не менее 80% - тарифная ставка, все остальное [должно] добавляться уже премиями. Сейчас у нас тарифная ставка - это 10%, наверное. Может, 15%", - сказал Мельник, который работал шахтером.

Повышение тарифной ставки, по его мнению, защитит трудовые права шахтеров. Рабочий будет знать, что он получит достойную зарплату независимо от того, добудет он уголь или нет.

"Тарифные ставки остались еще со времен Советского Союза, они не повышались, их нужно повышать, пересматривать", - отметил депутат.

О ситуации, при которой в угольной сфере работники, выполняющие одну и ту же работу, получают разную зарплату президенту РФ Владимиру Путину рассказали представители отрасли на встрече накануне Дня шахтера. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент остался недоволен услышанным, посчитав данную ситуацию недопустимой.