В Ингушетии восстановят простаивающие предприятия

МАГАС, 26 августа. /ТАСС/. Простаивающие предприятия в Ингушетии восстановят, для этих целей разработана соответствующая дорожная карта, сообщается в понедельник на сайте Минстроя Ингушетии.

"При оказании необходимой поддержки у остановивших производство предприятий есть все возможности возобновить выпуск продукции и наладить эффективную экономическую деятельность <…> Важно привлекать потенциальных инвесторов как для развития простаивающих, так и для создания новых предприятий <…> Разработана дорожная карта по выведению простаивающих предприятий из кризисного состояния", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас в Ингушетии простаивают девять предприятий.

"Производственные процессы [простаивающих предприятий] приостановлены по разным причинам, в частности, из-за отсутствия оборотных средств, необходимости обновления оборудования", - добавили в пресс-службе.