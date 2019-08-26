{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава холдинга "Российские космические системы" покинул пост

Андрей Тюлин ушел с должности в связи с завершением срока действия контракта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный директор холдинга "Российские космические системы" (РКС) Андрей Тюлин покинул свой пост в связи с завершением срока действия контракта. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"С ним закончился контракт", - сказали в пресс-службе, при этом не стали уточнять, когда будет назначен новый руководитель.

Тюлин возглавил РКС в августе 2014 года. До этого он руководил концерном "Авиаприборостроение", был заместителем гендиректора по стратегическому планированию и обеспечению выполнения гособоронзаказа концерна "Радиоэлектронные технологии" (входит в Ростех).

Сейчас холдинг создает космические приборы, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Является оператором российских средств дистанционного зондирования Земли.

Теги
Россия
Северный Кавказ
В КБР к концу году планируют построить противолавинную галерею к лагерю "Джантуган"
Общая стоимость строительства составит 128,7 млн рублей
Читать полностью