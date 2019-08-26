На Ставрополье отремонтировали дорогу, возглавлявшую антирейтинг "карты убитых дорог"

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья отремонтировали дорогу, которая лидировала в антирейтинге Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Карта убитых дорог". Новое дорожное полотно появилось на улице Цветочной хутора Красный Пахарь, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

"На протяжении всего времени, пока длился ремонт улицы Цветочной, активисты ОНФ поддерживали связь с местными жителями, следили за качеством работ и соблюдением сроков. Оказалось, что дорога была бесхозная, но администрация своевременно поставила ее на баланс, чтобы она попала в план-ремонт в 2019 году", - уточняется в сообщении.

По данным ОНФ, улица появилась на "Карте убитых дорог" в июле 2018 года. "Через несколько недель [дорога] оказалась в лидерах народного антирейтинга благодаря активности местных жителей. За ее ремонт проголосовали больше половины жителей хутора - свыше 1,6 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

На ремонт дороги власти выделили около 2,4 млн рублей. По данным регионального отделения ОНФ, в общей сложности жители Ставрополья отметили на "Карте убитых дорог" более 1 тыс. участков общей протяженностью порядка 900 км. Власти отремонтировали более 200 дорог, в планах на 2019 год - ремонт 27 участков.