Андрей Мельников назначен и.о. директора департамента международного сотрудничества ЦБ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Директор департамента международного сотрудничества Банка России Сергей Клинков покидает свой пост 30 августа, исполняющим обязанности назначен его заместитель Андрей Мельников, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Отмечается, что Клинков покидает свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России.

Мельников в 2017 году получил пост вице-президента Ассоциации банков России, где занимался вопросами взаимодействия между банками и регулятором. С декабря 2016 года он являлся министром экономического развития Республики Крым. В 2004-2016 годах он был замгенерального директора Агентства по страхованию вкладов.

Клинков был назначен директором департамента международного сотрудничества ЦБ в 2017 году. Ранее Клинков четыре года работал директором по связям с инвесторами Московской биржи.