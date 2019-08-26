Макрон заявил, что Франция и США пришли к договоренности по цифровому налогу

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Франция и США смогли прийти к договоренности по цифровому налогу, которая удовлетворяет обе стороны. Такой итог двусторонним переговорам по этой теме на саммите Группы семи подвел в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Было много нервозности вокруг французского цифрового налога. Я думаю, мы пришли к договоренности, - отметил он. - Франция стремится урегулировать проблему на международном уровне, мы будем работать над достижением соглашения в 2020 году внутри Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы гармонизировать финансовые правила". По его словам, когда будет введен международный налог, Франция отменит свой национальный налог, а уже внесенные суммы будут учтены при определении окончательного размера налога.

Введение национального цифрового налога во Франции последовало после того, как предложенный Еврокомиссией проект налога не смог получить одобрение Совета ЕС по экономике и финансам. Президент Макрон неоднократно подчеркивал, что введение налога - это лишь временная мера, и после того, как будет найдено решение по этому вопросу на международном уровне, Франция отменит свой налог.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года, и составит 3% общего оборота во Франции. В частности, под него подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в интернете или работу агрегаторов информации. В связи с принятием законопроекта Трамп заявил, что в ответ Соединенные Штаты могут ввести таможенные пошлины на французские вина.