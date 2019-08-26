Провинция Хэйлунцзян задействует зону свободной торговли для связей с Россией

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Власти граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян (северо-восток Китая) намерены использовать преимущества только что утвержденного в регионе режима свободной торговли для наращивания товарооборота и расширения экономических связей с РФ. Об этом заявил в понедельник вице-губернатор данной административно-территориальной единицы Чэн Чжимин.

"Хэйлунцзян - провинция, имеющая важное значение и обладающая превосходными преимуществами в плане местоположения. По мере укрепления китайско-российских контактов всеобъемлющего стратегического партнерства, в новую эру развития наших двусторонних отношений Хэйлунцзян будет осуществлять все более тесное взаимодействие с РФ, - подчеркнул чиновник в ходе пресс-конференции, посвященной образованию зоны свободной торговли. - Мы создадим новую площадку, полностью открытую для России и Северо-Восточной Азии".

По его словам, одним из важных направлений по активизации сотрудничества с РФ станет инвестиционная сфера, одновременно власти Хэйлунцзян планируют внести кардинальные изменения в структуру торговли с Россией. Еще одним важным направлением станет развитие контактов в банковской сфере.

В понедельник Госсовет КНР отдал распоряжение приступить к созданию на территории Китая шести новых экспериментальных зон свободной торговли. Власти утвердили проект по формированию особых районов в Гуанси-Чжуанском автономном районе (юг), провинциях Шаньдун, Цзянсу (восток страны), Хэбэй (север), Юньнань (юго-запад) и граничащей с РФ Хэйлунцзян. Как отмечается в документе, это "одна из стратегических мер по усилению открытости КНР в новую эру".

Программа будет реализовываться с учетом идей председателя КНР Си Цзиньпина о переходе к качественному росту и раскрытии национального потенциала путем снятия государственных ограничений на торгово-экономическое взаимодействие страны с внешним миром.