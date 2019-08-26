Эксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские индексы спокойно отыгрывают новостной фон конца прошлой недели, связанный с новым витком торговой войны Китая и США, находясь в умеренном минусе. Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.

В понедельник российский рынок акций стартовал со снижения на фоне обострения торгового противостояния США и Китая, сменив направление после заявления Трампа о готовности КНР к дальнейшим переговорам.

"После падения в пятницу рубль, как и большинство других валют развивающихся рынков, стабилизировался сегодня. Это связано с комментариями президента США, которые успокоили рынок и могут быть признаками снижения риска эскалации торговой войны в ближайшее время", - пояснил младший стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов.

По итогам дня индекс Мосбиржи продемонстрировал небольшое снижение на 0,09%, до 2658,24 пункта, индекс РТС снизился на 0,02%, до 1268,25 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:17 мск вырос на 0,13%, до 66,073 рубля, курс евро в свою очередь снизился на 0,15%, до 73,403 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,28%, до $58,9 за баррель.

Рубль реагирует спокойно

Экономисты ИК "Ренессанс Капитал" пояснили, что среди других валют развивающихся стран российский рубль реагирует на новостной фон довольно спокойно, чему способствует действие бюджетного правила.

"Ослабление российской валюты с начала августа (2,3%) было меньшим, чем, например, ослабление валюты ЮАР (3,6%) или Бразилии (6,5%). И это несмотря на действие для России дополнительного локального фактора - новостей по второму траншу [американских] санкций по делу Скрипалей. Отчасти более умеренная динамика рубля в этом случае может быть связана с действием бюджетного правила, ведь усугубление торговой напряженности влияет на Россию, в первую очередь, через динамику сырьевых цен, а именно эту компоненту и демпфирует бюджетный механизм", - пояснили аналитики инвестиционной компании Софья Донец и Андрей Мелащенко.

Тем не менее ключевые факторы риска торгового конфликта тормозят ускорение экономического подъема, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Он отметил, что во вторник выходят данные по ВВП крупнейшей экономики Европы - Германии, к которым будет особое внимание с учетом грозящей рецессии.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов полагает, что на фоне угрозы рецессии в мире, инвесторов в рубле может привлекать двойной профицит - бюджета и текущего счета, "так как в валюты с позитивным сальдо текущего счета обычно инвестируют деньги в сложные времена".

В "БКС Премьер" ожидают, что во вторник отечественный рынок откроется вблизи текущих уровней, так как для возобновления покупок инвесторы будут ждать новых положительных сигналов по ключевым глобальным вызовам. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи - 2650-2670 пунктов, по курсу доллара - в пределах 65,8-66,3 рубля.