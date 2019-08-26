Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения - до уровня 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей за доллар в апрельском прогнозе. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в ходе брифинга.

Согласно обновленному макропрогнозу, в 2020 году курс рубля составит 65,7 рубля за доллар против 64,9 рубля за доллар в апрельском прогнозе, в 2021 году - 66,1 рубля за доллар против 65,4 рубля за доллар ранее, в 2022 году - 66,5 рубля за доллар против 66,2 рубля за доллар ранее.

Прогноз на 2023 год также изменен - до уровня 66,9 рубля за доллар с 67 рубля за доллар, в 2024 году - до 67,4 рубля за доллар с 68,6 рубля за доллар.

Цена нефти

По словам министра, Минэкономразвития также понизило прогноз по цене нефти по итогам 2019 года до $62,2 за баррель с $63,4 за баррель в апрельском прогнозе. В 2020 году прогноз цены на нефть также снизится до $57 за баррель с $59,7 за баррель.

Согласно прогнозу министерства, цена на нефть в 2021 году снизится до $56 за баррель против $57,9 за баррель в апрельском прогнозе, в 2022 году цена на нефть ожидается на уровне $55 за баррель против $56,3 за баррель, в 2023 году на уровне $54 за баррель против $55 за баррель, в 2024 году на уровне $53 за баррель против $53,5 за баррель в апрельском прогнозе.

Инфляция

Ведомство понизило прогноз по инфляции на конец 2019 года до 3,8% с 4,3%, указанных в апрельском прогнозе, рассказал Орешкин.

Прогноз по инфляции в 2020 году понижен до 3,0% с 3,8%, заложенных в апрельском документе, а в 2021-2024 годах сохранен на целевом уровне в 4%.

По данным Росстата, инфляция в России в июле составила 4,6% в годовом выражении.

Промпроизводство

Министерство сохранило прогноз по росту промпроизводства в РФ на 2,3% в 2019 году, но снизило с 2,6% до 2,4% в 2020 году.

Прогноз по 2021 году понижен с 2,9% до 2,7%, на 2022 год оставлен на прежнем, апрельском уровне в 2,9%, на 2023 год снижен с 3,1% до 3,0%, на 2024 год - с 3,2% до 3,1%.

Орешкин сообщил также, что Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в РФ в 2019 году с 3,1% до 2,0%, а в 2020 году - с 7,0% до 5,0%.

Прогноз по 2021 году скорректирован в сторону повышения по сравнению с апрельскими данными (6,5% роста против 6,3%), прогноз на 2022-2024 годы оставлен без изменения (5,8%, 5,6% и 5,3%, соответственно).