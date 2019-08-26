Власти Петербурга подготовили участок рядом с аэропортом Пулково-2 для создания биржи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга утвердили проект планировки и межевания принадлежащего им земельного участка вокруг аэропорта Пулково-2, который, в частности, предполагает размещение там биржи. Об этом сообщил в понедельник на совещании в Смольном председатель городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

"Утвержден проект планировки и межевания, [он] позволит повысить эффективность использования имущества. Проектом предусматривается размещение объекта управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товаров в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность, за исключением банковской и страховой деятельности; многоярусного гаража, а также трансформаторная подстанция. Общая площадь зданий - 62 тыс. 590 кв. м, максимальная высота - 18 м", - сказал он.

Пулково-2 использовался как международный терминал Санкт-Петербурга. На данный момент там работает только бизнес-авиация. С весны 2014 года остальные рейсы переведены в новый современный терминал, построенный рядом с Пулково-1 (приблизительно в 6 км от Пулково-2). В конце 2014 года концессионер "Воздушные ворота Северной столицы", который ведет реконструкцию аэропорта, передал Пулково-2 в собственность города, поскольку не планирует использовать его для авиации.

Зону международной торговли в Пулково-2 власти Петербурга презентовали в рамках Петербургского международного экономического форума 2015 года. Тогда предлагался специальный хозяйствующий режим на участке площадью 9,7 га вокруг авиатерминала Пулково-2, который был закрыт в марте 2014 года в связи с развитием первого терминала. Предполагалось, что проект стоимостью 163 млн евро может быть реализован к 2020 году.