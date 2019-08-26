Северо-восток Китая усилит открытость банковской сферы для России

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая модернизирует и усилит открытость региональной банковской сферы по отношению к России. Об этом заявил в понедельник вице-губернатор данной административно-территориальной единицы Чэн Чжимин.

"Мы усилим открытость финансовой сферы и будем содействовать внедрению в ней инноваций", - подчеркнул он, комментируя преимущества только что учрежденной в регионе зоны свободной торговли. Как отметил чиновник, теперь появились новые перспективы для расширения сотрудничества с РФ, протяженность границы которой с этим китайским регионом составляет почти 3 тыс. км.

По словам вице-губернатора, одновременно "будут созданы новые стимулирующие факторы роста для всего Северо-Восточного Китая". "Благодаря таким инновационным мерам сформируется еще более обширное пространство для развития приграничных районов КНР, появится еще больше возможностей для сотрудничества, - подчеркнул Чэн Чжимин. - Мы верим, что при мощной поддержке Центрального комитета Коммунистической партии Китая, при сильной руководящей роли Госсовета и компетентных органов власти Хэйлунцзян станет важным "окном" по усилению открытости нашей страны в северном направлении".

В понедельник Госсовет КНР распорядился приступить к созданию на территории Китая шести новых экспериментальных зон свободной торговли. Власти утвердили проект по формированию особых экономических территорий в Гуанси-Чжуанском автономном районе (юг), провинциях Шаньдун, Цзянсу (восток страны), Хэбэй (север), Юньнань (юго-запад) и граничащей с РФ Хэйлунцзян. Как отмечается в документе, это "одна из стратегических мер по усилению открытости КНР в новую эру".

Программа будет реализовываться с учетом идей председателя Си Цзиньпина о переходе к качественному росту и раскрытии национального потенциала путем снятия государственных ограничений на торгово-экономическое взаимодействие страны с внешним миром.