В Карелии до конца 2019 года создадут центр независимой квалификации рабочих профессий

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Карелии подали заявку на создание центра независимой оценки квалификации рабочих профессий для инженерных специальностей на базе предприятия "Петрозаводскмаш", принадлежащего АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома). Об этом в понедельник во время пленарного заседания республиканского форума "Диалог бизнеса и власти" в Петрозаводске сообщил вице-премьер республики Дмитрий Родионов.

"К настоящему времени вопрос создания центра независимой оценки квалификации согласован с машиностроительным дивизионом госкорпорации Росатом "Атомэнергомаш". Мы ожидаем, что уже в ближайшее время (мы постараемся успеть до конца этого года) этот центр появится на территории нашего предприятия "АЭМ-технологии" завода "Петрозаводскмаш". Создание данного центра позволит нашим машиностроительным предприятиям осуществлять оценку квалификации работников рабочих профессий, инженерных специальностей на территории республики", - сообщил Родионов.

Новая организация на базе петрозаводского предприятия откроет обучение по направлению "сварка", уточнила начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова. Проблема нехватки кадров для экономики региона обсуждалась за круглым столом, посвященного связи рынка труда и образовательной системы. Участники дискуссии пришли в решению о необходимости долгосрочного прогноза, благодаря которому станет возможным просчитать необходимость в тех или иных специалистах. По словам вице-премьера республики, этой работой в регионе займутся специалисты Петрозаводского госуниверситета.

"Нами был разработан прогноз потребностей в подготовке кадров до 2024 года. Мы пошли дальше и сегодня вместе нашим Петрозаводским госуниверситетом работаем по созданию долгосрочного прогноза потребностей кадров региона до 2030 года", - рассказал Родионов.

Проблемы международного рынка

С дефицитом кадров сталкиваются и в Финляндии. Принимавшие участие в форуме представители торговой палаты финского города Йоэнсуу и правления образовательным объединением Северной Карелии (Финляндия) отметили, что в ближайшее время Финляндия столкнется с нехваткой рабочей силы на предприятиях в небольших муниципалитетах: люди покидают маленькие города и переезжают, в том числе, в Хельсинки, что приводит к закрытию учебных заведениях в небольших муниципалитетах. Таким образом, финские власти приняли решение открывать образовательные курсы в соответствии с потребностями местных предприятий.

В то же время, как отметил исполнительный директор торговой палаты Йоэнсуу Матти Вуоярви, в Финляндии, как и в России, сталкиваются с новыми профессиями, для подготовки специалистов по которым чувствуется нехватка опыта. Эту проблему в разрезе будущего участия Карелии в реализации национальных проектов "Цифровая экономика" и "Производительность труда и поддержка занятости", власти республики планируют обсудить с финскими коллегами в декабре 2019 года.

"Мы обсуждали вступление Республики Карелии в два национальных проекта с 2020 года - это повышение производительности труда и кадры для цифровой экономики. В ходе обсуждения родилась идея с финскими коллегами провести круглый стол по проблематике кадров и практикоориентированного образования во время деловой программы в рамках проведения республиканского чемпионата "World Skills" в декабре этого года", - рассказала начальник управления труда и занятости Карелии.